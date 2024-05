Premnitz - Wegen eines Waldbrandes bei Premnitz sind die Bundesstraße 102 und die Zugstrecke zwischen Premnitz und Brandenburg an der Havel gesperrt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstag mitteilte, liefen die Löscharbeiten im Landkreis Havelland am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr noch, waren aber bereits fast abgeschlossen. Insgesamt habe sich das Feuer auf einer Fläche von 3000 Quadratmetern ausgebreitet. Die Brandursache sei zunächst unklar. Die Ortsfeuerwehr Primnitz werde von der Feuerwehr aus Milow unterstützt.