Berlin - Die Bundesregierung lädt Bürgerinnen und Bürger an diesem Wochenende zum Tag der offenen Tür ein. „Kommen Sie mit uns ins Gespräch über die Themen, die Sie interessieren und die für uns alle wichtig sind“, hieß es in einer Mitteilung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Er wird am Sonntagnachmittag im Kanzleramt sein, um Fragen der Besucher in einem einstündigen Bühnentalk zu beantworten.

Im Programm sind unter anderem Ausstellungen, Kinderveranstaltungen und Führungen durch die Regierungsgebäude zu finden. Außerdem können sich die Gäste in offenen Gesprächsrunden mit Ministerinnen und Minister austauschen. Unter anderem will Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Sonntag mit Besucherinnen und Besuchern über die „Zeitenwende in der Außen- und Sicherheitspolitik“ nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar vergangenen Jahres diskutieren.

Der Tag der offenen Tür der Bundesregierung findet jährlich statt und ermöglicht es den Bürgern, sich umfassend über die Arbeit der Regierung zu informieren. Regelmäßig nutzen Tausende Menschen diese Gelegenheit.