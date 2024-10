Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will bei seinen „Ortszeit“-Besuchen die Menschen abseits der Metropolen kennenlernen. Bei seinem Aufenthalt in Nordhorn trifft er auch König Willem-Alexander.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier macht bei seinem Besuch in Nordhorn auch einen Abstecher in die Niederlande.

Nordhorn/Denekamp - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will bei seinem Besuch der Stadt Nordhorn heute mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. Nach einer Bootsfahrt mit Jugendlichen auf dem Flüsschen Vechte will das Staatsoberhaupt über den Wochenmarkt der Kreisstadt gehen. Anschließend will er sich in einem Kino einer vermutlich kontroversen Diskussion zur Zuwanderungspolitik stellen.

Am Nachmittag radelt Steinmeier in den niederländischen Nachbarort Denekamp. Auch dort steht der Kontakt mit Bürgern auf dem Programm. Aber auch das niederländische Staatsoberhaupt König Willem-Alexander stößt zu dem Termin dazu. Im Mittelpunkt soll unter anderem das grenzüberschreitende Zusammenleben in der Region stehen.

Steinmeier ist für drei Tage in Nordhorn. Die Stadt ist die 13. Station seiner „Ortszeit“-Reisen, bei denen der Bundespräsident gezielt ländliche Regionen besucht. Der Abschluss des Besuchs in Nordhorn ist am Donnerstag.