Eine neue Initiative will engagierte Menschen in den ostdeutschen Bundesländern stärken, die sich für Weltoffenheit einsetzen. Zum Auftakt kündigt sich hoher Besuch an.

Saalfeld - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier startet am Freitag (11.00 Uhr) in Saalfeld eine Besuchsreihe durch Thüringen, Brandenburg und Sachsen. In Saalfeld spricht Steinmeier zum Auftakt der Initiative „Zukunftswege Ost“. Dieser Zusammenschluss von privaten Stiftungen, Organisationen und Unternehmen will engagierte Menschen in den ostdeutschen Bundesländern stärken, die sich für Weltoffenheit einsetzen.

Außerdem will Steinmeier in Saalfeld ein Unternehmen besuchen, das Saugbagger für anspruchsvolle Baumaßnahmen herstellt und den Angaben zufolge Weltmarktführer in diesem Bereich ist. Weitere Besuche des Bundespräsidenten sind im Mai in Steinhöfel und Müncheberg in Brandenburg sowie in Görlitz und Zittau in Sachsen geplant.