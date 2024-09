Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird bei Siemens Gamesa Renewable Energy in Cuxhaven erwartet. Er soll dort Einblicke in die Fertigung von Windturbinen für Windparks auf dem Meer erhalten. (Archivbild)

Cuxhaven/Stade - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will heute zwei Unternehmen in Niedersachsen besuchen. Die Reise ist Teil seiner Veranstaltungsreihe „Werkstatt des Wandels“, die strukturelle Veränderungen der Gesellschaft und deren Auswirkungen beleuchten soll. In Cuxhaven und in Stade ist die Energiewende in der Industrieproduktion das Thema der Besuche Steinmeiers.

Am Vormittag will der Bundespräsident bei Siemens Gamesa Renewable Energy in Cuxhaven Einblicke in die Fertigung von Windturbinen für Offshore-Anlagen, also Windparks auf dem Meer, erhalten. Danach informiert sich Steinmeier bei dem Unternehmen Dow in Stade darüber, wie energieintensive Industrieprozesse modernisiert und klimafreundlicher gemacht werden können.