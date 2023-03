Magdeburg - Bundespolizisten haben in Magdeburg die Wohnung eines 44-Jährigen durchsucht, der mehrfach Züge mit Graffiti besprüht haben soll. Der Mann stehe im Verdacht, zwischen Mai 2019 und April 2021 in Magdeburg und im bayerischen Landsberg am Lech insgesamt vier Straftaten begangen zu haben, teilte die Bundespolizei am Donnerstag in Magdeburg mit. Durch die Sachbeschädigungen sei ein Schaden von rund 10.700 Euro entstanden. In der Wohnung des 44-Jährigen sowie im Keller stellten die Beamten Beweismittel wie Telefone und diverse Speichermedien fest. Sie werden nun ausgewertet.