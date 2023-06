Halle - Bundespolizisten haben einen verurteilten Dieb ins Gefängnis gebracht, nach dem seit über einem Jahr per Vollstreckungshaftbefehl gesucht worden ist. Die Beamten kontrollierten den 23-Jährigen am späten Freitagabend im Hauptbahnhof Halle, wie die Bundespolizeiinspektion am Sonntag mitteilte.

Es stellte sich heraus, dass der Mann im April 2021 vom Amtsgericht Halle wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 250 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen verurteilt wurde. Da der Verurteilte weder zahlte noch die Haft antrat, erging im Mai 2022 ein Haftbefehl. Nun nahmen die Bundespolizisten den Mann fest, der wiederum nicht zahlen konnte, und übergaben ihn einem Gefängnis.