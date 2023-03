Berlin - Bei einem Einsatz in einer Bar in Berlin-Mitte soll ein 37-Jähriger einen Bundespolizisten geschlagen und verletzt haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte der betrunkene Mann am Donnerstagabend das Lokal am Alexanderplatz auch nach mehrfacher Aufforderung der Wirtin nicht verlassen. Daraufhin sprach die Frau Bundespolizisten auf der Straße an und bat um Hilfe. Auch die Aufforderung der Polizisten habe der 37-Jährige ignoriert und sei von ihnen unter Einsatz körperlicher Gewalt aus der Bar gebracht worden. Vor der Tür habe der Mann einem Polizisten dann mehrfach ins Gesicht geschlagen.

Bei der Festnahme wehrte er sich den Angaben zufolge mit Fußtritten und dem Versteifen beider Arme. Dabei habe er auch Kampfsport-Techniken angewendet. Mit weiteren Einsatzkräften trugen die Polizisten den 37-Jährigen daraufhin in die Wache auf dem Alexanderplatz, dabei war er laut Polizei weiterhin aggressiv.

Eine Blutentnahme wurde angeordnet, und der Mann wurde der Kriminalpolizei übergeben. Er blieb den Angaben zufolge unverletzt. Ein Polizist erlitt Verletzungen im Gesicht und an den Beinen. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.