Berlin - Einsatzkräfte der Bundespolizei haben in Berlin-Mitte ein neun Monate altes Baby in Obhut genommen. Passanten wurden am Sonntag auf eine Frau aufmerksam, die mit ihrem Baby am Bahnhof Alexanderplatz auf dem Boden schlief, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Bei einer Kontrolle stellten die Bundespolizisten fest, dass gegen die 31-Jährige eine Ausschreibung des Jugendamtes zur Inobhutnahme ihres Babys wegen Gefährdung des Kindeswohls besteht. Die Bundespolizei nahm daraufhin den Jungen an sich und übergab ihn in medizinische Betreuung.