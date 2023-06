Mies - Die Basketball-Bundesliga ist in der kommenden Saison mit mindestens drei Clubs in der Champions League vertreten. Neben Titelverteidiger Telekom Baskets Bonn sind auch die EWE Baskets Oldenburg und die MHP Riesen Ludwigsburg dabei, wie die Veranstalter am Dienstagabend mitteilten. Über die Qualifikation hat zudem noch die BG Göttingen die Chance, sich einen Platz in der Gruppenphase zu sichern.

Die Auslosungen für die Qualifikation und die Gruppenphase finden am 5. Juli statt. Die Qualifikation wird vom 25. September bis zum 1. Oktober ausgetragen, die Gruppenphase beginnt dann am 17. Oktober.

Im Basketball gibt es insgesamt vier europäische Wettbewerbe. Hinter der Euroleague sind der Eurocup und die Champions League von der Bedeutung gleichwertig. Zudem gibt es noch den Fiba Europe Cup.