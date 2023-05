Fuhrberg - Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat sich über nachhaltigen Spargelanbau informiert. Der Grünen-Politiker besuchte dazu am Dienstag einen Spargelhof in der Region Hannover, wie das Büro des Bundestagsabgeordneten Sven-Christian Kindler (Grüne) mitteilte, der den Minister begleitete. Seit einigen Tagen ist das saisonale Gemüse wieder in vielen Supermärkten und an Straßenbuden zu kaufen.

Bei dem Besuch des landwirtschaftlichen Betriebes in Burgwedel ließ sich Özdemir von Spargelbauer Jörg Heuer unter anderem erklären, wie ressourcenschonender und naturverträglicherer Spargelanbau funktioniert. Weitere Themen waren den Angaben zufolge eine mögliche Vermarktungsstrategie für violetten, also spät geernteten Spargel sowie der Umgang mit durch Dürre ausgetrockneten Böden. Darüber hinaus wurde über Arbeitsbedingungen von Erntehelfern gesprochen.