Emden/Oldenburg - Im Endspurt für den Bundestagswahlkampf besucht Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag den Nordwesten Niedersachsens. Zunächst wird er am Nachmittag (15.00 Uhr) im VW-Werk in Emden in Ostfriesland erwartet. Für den Abend (19.00 Uhr) ist ein Auftritt bei einer Veranstaltung der „Nordwest-Zeitung“ in Oldenburg geplant. Am kommenden Sonntag (23. Februar) ist Bundestagswahl.

In Emden will der SPD-Kanzlerkandidat die VW-Autofabrik besichtigen, die in den vergangenen Jahren zu einem Werk allein für die Fertigung von E-Autos umgebaut wurde. In Oldenburg will sich Scholz in Gesprächen den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern stellen. Begleitet wird der Bundeskanzler von SPD-Bundestagsabgeordneten aus der Region Weser-Ems.