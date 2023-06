Potsdam - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will am Dienstag kleine Forscher in einem Potsdamer Kindergarten besuchen. In seinem Bundestagswahlkreis will sich der Kanzler ansehen, wie Mädchen und Jungen zwischen zwei und sechs Jahren Experimente machen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Dabei soll es zum Beispiel um die Frage gehen, was Sterne sind und wie alt das Weltall ist. Anlass ist der „Tag der kleinen Forscher“, ein bundesweiter Mitmachtag, der in diesem Jahr unter dem Motto „Abenteuer Weltall - komm mit!“ steht.

Die gemeinnützige Stiftung „Kinder forschen“, gefördert vom Bundesbildungsministerium, will damit für gute frühe Bildung in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) und für nachhaltiges Handeln von Mädchen und Jungen sorgen. Der „Tag der kleinen Forscher“ wird seit 2009 ausgerichtet. Der Kindergarten in Potsdam gehört zu dem freigemeinnützigen Träger Fröbel.