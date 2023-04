Dresden - Der Prozess gegen die mutmaßliche Linksextremistin Lina E. und drei Mitangeklagte am Oberlandesgericht Dresden wird mit dem Schlussvortrag der Bundesanwaltschaft fortgesetzt. Nach der mehrstündigen Beweiswürdigung vor einer Woche soll am Mittwoch (ab 9.30 Uhr) das Fazit inklusive der Anträge zum Strafmaß folgen. Ob danach Verteidigerplädoyers beginnen, ist offen.

Die Anklagebehörde sieht ihre Vorwürfe gegen die vier Beschuldigten als bewiesen an. Demnach haben diese als Mitglieder einer kriminellen Vereinigung zwischen 2018 und 2020 Überfälle auf Angehörige der rechten Szene in Leipzig, Wurzen und Eisenach geplant und ausgeführt. Die aus Hessen stammende Lina E., die zuletzt in Leipzig studierte, habe eine herausgehobene Stellung in der Gruppe gehabt. Sie sei an der Planung der Taten und Auswahl der Opfer beteiligt gewesen und habe an allen bislang bekannten Überfällen mitgewirkt.

Der Prozess läuft seit September 2021 in einem speziellen Saal des OLG am Rande der Stadt unter hohen Sicherheitsvorkehrungen. Die Verteidigung hält den Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung für konstruiert und spricht von einem „politisierten Verfahren“. Die Beschuldigten schwiegen vor Gericht. Lina E. ist seit über zwei Jahren in Untersuchungshaft, ihre Mitangeklagten sind auf freiem Fuß.