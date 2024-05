Bundes-Klinik-Atlas auch in Sachsen-Anhalt in der Kritik

Magdeburg - Der erst kürzlich gestartete Bundes-Klinik-Atlas zur Information von Patientinnen und Patienten stößt in Sachsen-Anhalt auf erhebliche Kritik. „Mich erreicht vor allem deutliche Kritik über fehlerhafte und irreführende Angaben in diesem Informationsportal“, erklärte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Dienstag. „In dieser Form ist der Bundes-Klinik-Atlas aktuell leider keine Hilfe für Patientinnen und Patienten und stiftet vor allem Unruhe.“ Kliniken könnten fehlerhafte Angaben nicht korrigieren. Als negatives Beispiel wurde angeführt: „Bei der Suche nach einer Geburtsklinik in Halle sind die ersten beiden Treffer circa 35 Kilometer entfernt in Leipzig, obwohl die nächste renommierte Klinik nur 0,5 Kilometer entfernt wäre.“

An diesem Mittwoch würden die Bundesländer bei einem Gespräch mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) über das weitere Verfahren bei der Krankenhausreform sprechen und dabei auch die zunehmende Kritik der Bundesländer am Bundes-Klinik-Atlas thematisieren, hieß es weiter.