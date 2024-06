Berlin - Die Bundesregierung und das Land Berlin erinnern am Montag an den Volksaufstand in der DDR vom 17. Juni 1953. Zur Gedenkveranstaltung auf dem Friedhof Seestraße wird neben dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) auch Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) erwartet. Anschließend eröffnet Wegner die Ausstellung einer zehnten Klasse zum Thema am Dreilinden-Gymnasium in Berlin-Wannsee und spricht mit den Schülerinnen und Schülern.

Am 17. Juni 1953 waren rund eine Million Menschen in Ost-Berlin und an etwa 700 weiteren Orten der DDR auf die Straße gegangen. Anlass war Protest gegen eine Erhöhung der Arbeitsnormen. Doch die Demonstranten stellten auch politische Forderungen, etwa nach Verbesserung der Lebensbedingungen, freien Wahlen und der Einheit Deutschlands. Die DDR-Führung und sowjetische Besatzungstruppen gingen mit Gewalt gegen die Demonstranten vor und beendeten die Proteste. Mindestens 55 Menschen wurden getötet, 15.000 weitere wurden verhaftet, rund 1500 von ihnen später verurteilt.