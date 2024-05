Dresden - Der Umweltverband BUND hat vor gravierenden Folgen für den Klima- und Naturschutz durch das Erstarken populistischer Parteien gewarnt. Europa stehe mit der Wahl am 9. Juni am Scheideweg. „Die Demokratie, das Bestehen der EU und die Möglichkeit eines wirksamen Umweltschutzes wären existenziell gefährdet, falls populistische Parteien nach den Europawahlen die Europapolitik maßgeblich mitbestimmen würden“, warnte Landeschef Felix Ekardt am Wochenende nach einer Delegiertenversammlung in Dresden. Es brauche mehr und stärkere EU-Umweltpolitik, nicht weniger. „Das künftige Europaparlament muss den European Green Deal entschlossener vorantreiben und ihn nicht etwa aufweichen.“ Dazu gehöre ein vollständiger Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, um die Verpflichtungen aus dem Pariser Klima-Abkommen einzuhalten.