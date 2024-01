Erfurt - Das Hochwasser in mehreren Bundesländern zeigt nach Ansicht des Umweltverbandes BUND, wie wichtig der Erhalt natürlicher Flussauen für den Hochwasserschutz von Ortschaften ist. In Auen könne sich Wasser sammeln und gedrosselt abfließen, womit sich Hochwasserlagen entspannen könnten, teilte der BUND Thüringen am Mittwoch mit. Deshalb benötigten Flüsse mehr Raum, sich in Flutlagen auszubreiten. In Thüringen, wo 80 Prozent der Gewässer in keinem guten Zustand seien, gebe es aber kaum noch natürliche Auen. Deshalb sei der Staat gefordert, Flächen für Auen zu kaufen oder zu tauschen, forderte der Landesgeschäftsführer des Verbandes, Sebastian König.

Dies gelte auch für Agrarflächen in Flusauen. „Es kann nicht sein, dass wertvoller Oberboden regelmäßig weggespült und dann wieder auf die Felder gekippt wird, nur um ihn in ein paar Jahren erneut wegschwimmen zu sehen“, so König in einer Mitteilung. „Das ist nicht nur ökologischer, sondern auch ökonomischer Unfug.“ Die intensive Landwirtschaft in Auenlandschaften müsse unterbunden werden.

An der Helme zwischen Thüringen und Sachsen-Anhalt war kurz vor dem Jahreswechsel wegen des Hochwassers ein Deich kontrolliert geöffnet worden, um die Fluten gezielt auf angrenzende Felder zu lenken. Damit wurde bislang eine Überflutung des Ortes Mönchpfiffel-Nikolausrieth im Kyffhäuserkreis verhindert.