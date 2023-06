Bund soll 2,5 Milliarden Euro an Krankenhäuser auszahlen

Hannover - Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi hat den Bund aufgefordert, noch vor der Sommerpause eine Pauschale von 2,5 Milliarden Euro an die finanziell angeschlagenen Krankenhäuser in Deutschland auszuzahlen. „Das ist dringend notwendig, damit im Kern gut aufgestellte Krankenhäuser erhalten bleiben“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag. Ansonsten drohe einigen Krankenhäusern im Sommer die Insolvenz.

Finanziert werden soll die Unterstützung aus einem Energiehilfe-Programm des Bundes, das insgesamt 4,5 Milliarden Euro umfasst, bisher aber nur schleppend ausbezahlt wurde. Philippi hatte vorgeschlagen, einen Teil davon als Pauschale an die Krankenhäuser zu geben. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) unterstützte das und bat um eine entsprechende Umwandlung von 2,5 Milliarden Euro. Wie viel Geld davon auf Niedersachsen entfallen würde, konnte das Ministerium in Hannover noch nicht beziffern.