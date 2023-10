Finanzen Bund der Steuerzahler zeigt Beispiele von Verschwendung auf

Auch in diesem Jahr nimmt der Bund der Steuerzahler wieder Investitionen ins Visier, wo aus seiner Sicht öffentliches Geld verschwendet worden ist. So manches Projekt, das die Planungskosten weit überschreitet, ist Dauerbrenner in seinem Schwarzbuch.