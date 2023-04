Leipzig - Nach drei Jahren Auszeit sieht die Buchmesse Leipzig vor dem Start an diesem Donnerstag vorsichtig optimistisch in die Zukunft. „Es muss sich ja alles rechnen“, sagte Oliver Zille, Direktor der Buchmesse, am Mittwoch in Leipzig. „Wir haben überhaupt keine Zweifel, dass es am Ende ohne eine Förderung gehen wird und gehen muss.“ Für den Neustart nach drei coronabedingten Absagen war die beliebte Publikumsmesse in diesem Jahr vom Bund mit drei Millionen Euro gefördert worden.

Die Buchmesse kalkuliert mit deutlich niedrigeren Zahlen als bei der jüngsten Ausgabe. 2019 hatten 286.000 Menschen die Messestände und das Festival „Leipzig liest“ besucht. Nun geht Geschäftsführer Martin Buhl-Wagner von 130.000 Besucherinnen und Besuchern aus. Er sprach von „großartigen Vorzeichen“, diese „sehr konservative Einschätzung“ zu erreichen. Rückgänge gibt es auch bei den ausstellenden Verlagen. Nach 2547 Ausstellern vor vier Jahren kommt die Messe nun auf eine Zahl von 2082.

Peter Kraus vom Cleff, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, verwies dazu auf die Lage kleiner Verlage, für die Leipzig traditionell ein wichtiger Messeplatz ist. „Die kleinen und mittleren Häuser haben nicht mehr die Sichtbarkeit und konnten nicht so sehr entdeckt werden, weil Leipzig drei Jahre nicht stattfand.“ Kraus vom Cleff sprach von einem „erheblichen wirtschaftlichen Druck“. „Deswegen brauchen wir eine strukturelle Verlagsförderung, die den kleinen Verlagen ermöglicht, hier vor Ort einen Stand zu machen und die Aufmerksamkeit zu finden.“

Die Leipziger Buchmesse war 2020 eine der ersten großen Messen, die wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurden. Auch 2021 und 2022 konnte sie nicht stattfinden. Das Frühjahrstreffen der Buchbranche sollte am Mittwochabend mit einem Festakt im Gewandhaus eröffnet werden. Dabei wird der mit 20.000 Euro dotierte Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung an die russische Lyrikerin Maria Stepanova verliehen.

Als Buchmesse-Gastland präsentiert sich Österreich in Leipzig.