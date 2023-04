Köthen - Bei der Oberbürgermeisterwahl in Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) hat sich die Landtagsabgeordnete Christina Buchheim (Die Linke) gegen den amtierenden OB Bernd Hauschild durchgesetzt. Sie erhielt am Sonntag bei der Stichwahl rund 61,6 Prozent der abgegebenen Stimmen, wie aus einer Übersicht der Stadtverwaltung am Abend hervorging. Hauschild kam auf 38,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 31,2 Prozent. In der Stadt Köthen leben aktuell etwa 26.000 Einwohner.