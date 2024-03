Jena - Der laut Stadt 39 Millionen Euro teure Neubau der Ernst-Abbe-Bücherei mitsamt Bürgerservice in Jena ist fertig. Von Montag an können Interessierte auf insgesamt 3800 Quadratmetern neben dem Theaterhaus in Büchern schmökern, Lernen oder Arbeiten, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Auf weiteren knapp 2000 Quadratmetern ist ein Bürgerservice untergebracht. Der Großteil der Kosten wurde aus Fördermitteln finanziert. So stammen laut Infrastrukturministerium etwa 23 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung. Die Bücherei sei das mit Abstand größte Vorhaben der abgelaufenen Förderperiode gewesen, hieß es. Baustart war Mitte 2020.