Die Parteien stellen ihr Personal für die Bundestagswahl auf. In Sachsen-Anhalt setzt das Bündnis Sahra Wagenknecht auf Michael Lüders.

BSW wählt Lüders zum Spitzenkandidaten in Sachsen-Anhalt

Spitzenkandidat des BSW in Sachsen-Anhalt: Michael Lüders. (Archivbild)

Halberstadt - Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) geht in Sachsen-Anhalt mit dem Publizisten Michael Lüders als Spitzenkandidat in den Bundestagswahlkampf. Lüders erhielt auf einer Landesvertreterversammlung in Halberstadt (Landkreis Harz) 87,5 Prozent der Stimmen. 42 Mitglieder stimmten für ihn. Es gab vier Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen.

Lüders gehört dem erweiterten Parteivorstand an. Er war einst Autor für die Wochenzeitung „Die Zeit“ und arbeitet unter anderem als Politikberater und Publizist.

In seiner Rede kritisierte Lüders die Sanktionen gegen Russland und warf Politikern anderer Parteien zudem vor, von Waffenlieferungen ausgehende Gefahren zu unterschätzen. „Ich glaube, dass diese Kriegsbesoffenheit auch damit zusammenhängt, dass die meisten gar nicht wissen, was Krieg bedeutet“, sagte er.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht hat nach eigenen Angaben in Sachsen-Anhalt derzeit etwa 60 Mitglieder. Zur Landesvertreterversammlung waren 48 stimmberechtigte Mitglieder anwesend. Der Landesverband wurde im September gegründet.