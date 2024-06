Das Thüringer BSW gibt es erst seit Mitte März. In Umfragen spielt die Partei schon in der Liga der Großen mit. Doch für was genau steht das BSW im Freistaat? Antworten soll es am Samstag geben.

Erfurt - Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) wählt am Samstag (Beginn 10.00 Uhr) bei einem Landesparteitag eine Liste für die Thüringer Landtagswahl. Außerdem soll ein Wahlprogramm beschlossen werden. Die Eisenacher Oberbürgermeisterin und frühere Linken-Politikerin Katja Wolf soll die Liste zur Landtagswahl als Spitzenkandidatin anführen, so sieht es der Vorschlag des BSW-Landesvorstandes vor.

Platz zwei ist für den Unternehmer Steffen Schütz vorgesehen, der neben Wolf Co-Vorsitzender des Thüringer BSW-Landesverbands ist. Auf Platz drei will der frühere MDR-Moderator Steffen Quasebarth kandidieren. Ob die Plätze auch so vergeben werden, entscheiden die BSW-Mitglieder bei der Versammlung am Samstag in Erfurt.

Das BSW hatte sich in Thüringen erst im März gegründet, es will bei der Landtagswahl am 1. September antreten. In Umfragen lag die junge Partei in Thüringen zuletzt bei Werten zwischen 13 und 16 Prozent. Bei den Kreistagswahlen am vergangenen Sonntag erzielte das Bündnis in drei Landkreisen aus dem Stand zweistellige Ergebnisse und stellt den Ortschaftsbürgermeister in Bleicherode.