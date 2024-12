Steile Karriere: Der Ortschaftsbürgermeister von Bleicherode soll das Thüringer BSW als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl führen. Zuvor hatte er das erste Kommunalamt für seine Partei geholt.

Robert Henning wurde bei der Thüringer Kommunalwahl zum ersten Bürgermeister mit BSW-Parteibuch gewählt, nun will er in den Bundestag. (Archivbild

Ilmenau - Der erste BSW-Ortschaftsbürgermeister soll die Partei in Thüringen nun als Spitzenkandidat in den Bundestagswahlkampf führen. Robert Henning wurde bei einem Landesparteitag in Ilmenau mit 83 Stimmen auf den ersten Platz der Thüringer Landesliste für die im Februar geplante Bundestagswahl gewählt. Henning setzte sich gegen drei Kontrahenten mit deutlicher Mehrheit durch.

Einst war er Mitglied der Linken. Bei der Thüringer Kommunalwahl im Mai trat er für das Bündnis Sahra Wagenknecht an und wurde zum Ortschaftsbürgermeister von Bleicherode gewählt. Die damals gerade erst gegründete Partei feierte das als großen Erfolg. Inzwischen zog das BSW in drei Landtage ein und könnte in Thüringen und Brandenburg Teil von Landesregierungen werden.