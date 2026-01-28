Alles sieht nach dem Auswärtssieg der Leipziger im Millerntor-Stadion aus. Doch dann rutscht Nationalspieler David Raum unglücklich aus und verursacht einen späten Strafstoß für den FC St. Pauli.

Hamburg - Fußball-Nationalspieler und Leipzig-Kapitän David Raum hat die Verantwortung für den späten Ausgleichstreffer beim FC St. Pauli übernommen. In der dritten Minute der Nachspielzeit hatte der von Raum gefoulte niederländische Angreifer Martijn Kaars per Strafstoß das 1:1 in einem der Nachholspiele in der Fußball-Bundesliga erzielt.

„Geht auch ein bisschen auf meine Kappe, auch wenn ich wegrutsche“, sagte der 27-Jährige, bevor er beim TV-Sender Sky noch einmal die Bilder sah. „Ist natürlich ein Elfmeter, muss ich ehrlich zugeben“, kommentierte Raum. „Ja ok, ist ein brutales Foul“, sagte er. „Ich brauche nicht drumherum reden“. Er sei mit beiden Beinen weggerutscht.

Werner: „Unstrittiger Elfmeter“

„So kommt es dann am Ende zu einer unglücklichen Situation, weil Raumi wegrutscht“, sagte Trainer Ole Werner. „Trotzdem ist es natürlich ein unstrittiger Elfmeter“, fügte er hinzu. „Wir sind nicht happy mit dem Ergebnis“, sagte der Coach.

Starspieler Yan Diomande hatte mit seinem sehenswerten Treffer die Tor-Flaute der Leipziger am Millerntor beendet. Alles sah nach dem Auswärtssieg der Sachsen beim FC St. Pauli aus, ehe der frühere Magdeburger Kaars per Foulelfmeter ausglich. Für RB wäre es der erste Auswärtserfolg im Millerntor-Stadion gewesen.

In allen vier Duellen in Hamburg hat der Club nicht gewonnen. Immerhin gelang ihnen ein Treffer, das hatte dreimal zuvor ebenfalls nicht geklappt.