Berlin - Auf ihrem Weg vom Weihnachtsmarkt sind zwei 16-Jährige in Berlin-Lichtenberg von einer Gruppe Jugendlicher brutal überfallen und verletzt worden. Gut ein Jahr nach der Tat am 12. November 2021 sucht die Polizei nun mit der Veröffentlichung von Fotos aus mehreren Überwachungskameras nach zwei Beteiligten, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Eines der Opfer erlitt durch einen Elektroschocker Verbrennungen.

An der Tram-Haltestelle Landsberger Allee/Rhinstraße verlangte die Gruppe demnach die Jacke und die Mütze von einem der 16-Jährigen. Als er ablehnte, soll der Teenager laut Polizei mit einem Messer und einem Elektroschocker bedroht worden sein. Ihm wurden der Rucksack und die Jacke entrissen. Als sein Begleiter ihm helfen wollte, wurde dieser mit dem Elektroschocker attackiert. Er verlor kurz das Bewusstsein. Als er erneut helfen wollte, wurde er laut Polizei wieder mit dem Elektroschocker attackiert. Am Boden liegend wollte er die Polizei rufen und wurde gegen den Kopf getreten. Der Ausgeraubte wurde den Angaben zufolge geschlagen und auf die Gleise gestoßen, als eine Tram einfuhr. Er sei rechtzeitig zurückgezogen worden.

Den Angaben zufolge flüchteten die Täter, einige von ihnen nahmen die eingefahrene Tram der Linie M17. Der Gesuchte, der einen der 16-Jährigen mit der Waffe angegriffen haben soll, soll blonde Haare haben. Er trug eine schwarze Steppjacke, darunter eine schwarz-blaue Sportjacke sowie blaue Jeans und einen Mund-Nasen-Schutz. Der andere Gesuchte, der den Begleiter bestohlen haben soll, trug kurz geschorene Haare, einen rötlichen Pullover, eine schwarze Weste und eine Schutzmaske.