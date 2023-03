Brüssel - Mit dem sogenannten European Chips Act will die Europäische Union unter anderem den Freistaat Sachsen beim Ausbau der Halbleiterproduktion unterstützen. „Der steigende Wettbewerbsdruck auf globaler Ebene zeigt: Es braucht eine gemeinsame Stärke, wenn wir als Europäische Union zukünftig in der Welt eine Rolle spielen wollen“, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) bei einem Besuch des sächsischen Kabinetts am Montag in Brüssel. Vor allem Sachsen als Land der Hochtechnologien und Innovationen im Herzen Europas werde vom European Chips Acts profitieren.

Der Freistaat leiste seinen Beitrag für europäische Synergien, indem er zum Beispiel Allianzen mit anderen starken Wirtschaftsräumen eingehe und Wissenschaftskooperationen mit seinen Nachbarländern ausbaut. Am auswärtigen Kabinettsbesuch in Brüssel nahm auch die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen teil. Mit der Präsidentin diskutierte das Kabinett unter anderem den Stand der Trilogverhandlungen zum European Chips Act. Künftig sollen nicht nur Großprojekte, sondern auch kleine und mittelständische Unternehmen mit Innovationspotenzial gefördert werden. Zudem soll ein Gremium für kommende Halbleiterkrisen eingeführt werden.

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) sei zuversichtlich, dass Sachsen einen großen Beitrag zur digitalen Souveränität der EU leisten könne. „Sachsen - insbesondere Dresden - ist der führende Halbleiterstandort in Europa. Die EU will den europäischen Anteil am Welt-Halbleitermarkt auf 20 Prozent steigern und plant dafür massive finanzielle Unterstützung“, so Dulig. Bisherige Wettbewerbsnachteile könnten damit ausgeräumt werden. Zudem würden die Erweiterungspläne von Infineon und Globalfoundries sowie die Eröffnung der neuen Fabrik von Bosch zeigen, dass auch die Nachfrage da sei.

Die sächsische Regierung ist am Montag und Dienstag in Brüssel. Am Dienstag ist eine Konsultation mit dem Kabinett von Flandern geplant.