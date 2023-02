Brunswiek Helau: Hoffen auf Tausende Narren in Braunschweig

Braunschweig - Für den Braunschweiger Karnevalszug hoffen die Organisatoren am Sonntag auf bis zu 250.000 Besucher auf den Straßen. Der „Schoduvel“ war in den vergangenen beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden und soll nun wieder mit einem etwa fünf Kilometer langen Zug durch die zweitgrößte Stadt Niedersachsens ziehen. „Schoduvel“ ist niederdeutsch und heißt so viel wie „Scheuch den Teufel!“.

Der Umzug gilt als Norddeutschlands größter Karnevalsumzug. Als Motto für die 45. Ausgabe haben die Veranstalter „Schöne Kostüme überall. Wir feiern heute Karneval“ ausgerufen. Nach Angaben der Organisatoren werden sich rund 4500 Aktive durch die Straßen schlängeln. 24 Musikzüge mit knapp 800 Spielleuten seien angemeldet.

Start ist 12.40 Uhr am Europaplatz. Neben Oberbürgermeister Thorsten Kornblum werden Ministerpräsident Stephan Weil und Kulturminister Falko Mohrs (alle SPD) erwartet.