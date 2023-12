Wolmirstedt - Die A14-Nordverlängerung wächst zusammen. Am Montag (12.00 Uhr) wird bei Wolmirstedt (Landkreis Börde) der erste Spatenstich für einen weiteren Abschnitt gesetzt. Zum feierlichen Baubeginn werden unter anderem Daniela Kluckert, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesverkehrsministerium, und Lydia Hüskens (beide FDP), Ministerin für Infrastruktur und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt, erwartet.

Der Abschnitt von der Anschlussstelle Dahlenwarsleben bis Wolmirstedt ist rund 11,5 Kilometer lang und schließt an die bereits fertige A14 Dresden - Magdeburg an. Er hat eine weitere Anschlussstelle an der B71 zur Anbindung der Kreisstadt Haldensleben. Kernstück ist eine knapp 80 Meter lange Überführung des Mittellandkanals.

Mit diesem Abschnitt sind dann alle Stücke von insgesamt 97 Kilometern A14-Nordverlängerung in Sachsen-Anhalt im Bau beziehungsweise in Betrieb. Zwischen den Anschlussstellen Wolmirstedt und Tangerhütte (bei Dolle) rollt auf knapp 15 Kilometern bereits der Verkehr. Die rund 15 Kilometer lange Strecke von Dolle bis Lüderitz soll am 14. Dezember freigegeben werden.

Die A14-Nordverlängerung, genauer gesagt der Lückenschluss zwischen den Autobahnkreuzen Magdeburg und Schwerin, umfasst insgesamt 155 Kilometer. Baustart war 2011.