Mulda - Bei Mulda im Landkreis Mittelsachsen soll eine neue Brücke über die Freiberger Mulde gebaut werden. Die Landesdirektion Sachsen genehmigte den Neubau einer Brücke auf der Staatsstraße 209, wie die Behörde mitteilte. „Gute Nachrichten für das Muldental: Eine nervige Engstelle im oberen Lauf der Freiberger Mulde kann endlich beseitigt werden“, erklärte die Präsidentin der Landesdirektion, Regina Kraushaar. Der Weg zwischen Freiberg und dem Erzgebirgskamm werde schneller und vor allem sicherer.

Die bestehende Brücke, die vermutlich 1890 errichtet wurde, weist den Angaben zufolge umfangreiche Schäden auf und ist daher aktuell nur einspurig befahrbar, was sie zu einem Nadelöhr im Muldental macht. Die alte Brücke soll durch eine neue aus Stahl und Beton ersetzt werden. Zum Ausgleich der mit dem Neubau verbundenen Eingriffe in die Natur sollen demnach unter anderem 31 Bäume in Mulda gepflanzt werden.