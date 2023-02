Berlin - Individuell gestaltete Mitgliedskarten, eine Mappe mit Originalgrafiken heute sündhaft teurer Künstler und der eigene Name in einem künstlerisch gestalteten Verzeichnis: für zwölf Mark Jahresbeitrag hat sich die Künstlergruppe Brücke zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts die Finanzierung auch durch passive Mitglieder gesichert. Die Ausstellung „1905: Fritz Bleyl und der Beginn der Brücke“ im Brücke-Museum Berlin widmet sich von Freitag an bis zum 4. Juni dem Beginn der berühmten Gruppe von Expressionisten.

Gemeinsam mit Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner und Karl Schmidt-Rottluff gründete der heute weniger bekannte Fritz Bleyl 1905 die Künstlergruppe Brücke in Dresden. Die vier jungen Architekturstudenten, die später nach Berlin übersiedelten, wollten Kunstgeschichte neu schreiben. „Mit dem Glauben an Entwicklung, an eine neue Generation der Schaffenden“, heißt es im Manifest, dessen Originaldruck in der Ausstellung zu sehen ist.

Die Ausstellung vervollständigt die Trilogie zu der von 1905 bis 1913 existierenden Künstlergemeinschaft, zu der später auch Max Pechstein oder Otto Mueller gehörten. Auch Emil Nolde war kurzfristig dabei.

Für die Ausstellung griff das Team um Direktorin Lisa Marei Schmidt auf das eigene Depot zurück, das mit rund 5000 Werken eine der international wichtigsten Sammlungen der Brücke-Künstler ist. Viele der Gemälde und Arbeiten, die heute für sich als Meisterwerke gelten, sind im Zusammenhang von Motiven, Farbgebung, Techniken der grafischen Werke zu sehen. Die Anfangsjahre zeigen im Vergleich zu den späteren stark expressionistischen Stilmitteln noch starke Spuren von Jugendstil oder Malern wie Edvard Munch oder Vincent van Gogh. Die mitunter überdeutlichen Einflüsse ließen Nolde über die Gruppe spotten: „Ihr solltet euch nicht Brücke, sondern van Goghiana nennen.“