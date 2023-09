Kalbe - Die Altstadt von Kalbe in der Altmark wird am Wochenende zur großen Freilichtbühne für Darbietungen aus den Bereichen Theater, Zirkus, Musik, Tanz und Poesie aus aller Welt. Nach der Eröffnung des „Brucca!“-Festivals am Freitag stehen bis Sonntag in der „Stadt der 100 Brücken“ im Altmarkkreis Salzwedel verschiedene Kleinkunst- und Kulturveranstaltungen auf dem Programm. Brucca ist nach Angaben des veranstaltenden Vereins Künstlerstadt Kalbe das althochdeutsche Wort für Brücke.

Das freie Theaterfestival gibt es seit 2018. Der Verein Künstlerstadt Kalbe will unter anderem mit diesem Kunst- und Kulturformat sowohl den Ort als auch das dünn besiedelte Umland beleben und attraktiver gestalten. Die Idee, den historischen Stadtkern von Kalbe als Freiluft-Theater zu entwickeln, lockt Akteure, Ensembles und Gruppen aus mehreren Ländern an.

Die Vorstellungen seien so aufeinander abgestimmt, dass sie entlang einer Route erwandert werden könnten, hieß es. Orte sind unter anderem der Kirchplatz, verschiedene Innenhöfe, der Sportplatz sowie Straßen und Gassen. Festivalzentrum ist laut Verein der Kulturhof.