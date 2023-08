Britisches Militär verlegt Panzer für Manöver in die Altmark

Gardelegen - Das Britische Militär ist in dieser Woche mit mehreren Konvois auf den Straßen in Sachsen-Anhalt unterwegs. Wie die Bundeswehr mitteilte, verlegt das britische Militär Fahrzeuge und Truppen aus der Kaserne in Paderborn (Nordrhein-Westfalen) auf den Truppenübungsplatz Altmark. Anlass ist laut einer Mitteilung die Militärübung „Iron Storm“, für die rund 2000 britische Soldatinnen und Soldaten nach Deutschland kommen. Im Rahmen der Übung sollen auch rund 200 schwere Kettenfahrzeuge und Panzer, sowie etwa 300 leichtere Radfahrzeuge über Straßen und mit der Bahn transportiert werden.