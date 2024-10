Die Übung auf dem Truppenübungsplatz Senne ist beendet. Die britischen Streitkräfte kehren zurück. Dies könnte sich in den kommenden Tagen in zwei Bundesländern im Straßenverkehr bemerkbar machen.

Paderborn/Emden - Nach Abschluss eines Manövers auf dem bei Paderborn gelegenen Truppenübungsplatz Senne sind in den kommenden Tagen erneut Militärverbände der britischen Streitkräfte auf Straßen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen unterwegs. Vom 29. Oktober bis 7. November fahren täglich rund 70 Fahrzeuge von der Normandy-Kaserne nahe Paderborn zum Hafen in Emden. Das teilten die britischen Streitkräfte in Deutschland mit. Von Emden geht es mit dem Schiff weiter zurück nach Großbritannien.

Die Fahrtstrecke von mehr als 300 Kilometern führt überwiegend über Bundesautobahnen und Bundesstraßen. Genaue Details zur Route werden nicht bekanntgegeben. Autofahrerinnen und Autofahrer werden um Aufmerksamkeit gebeten. So sollen möglichst große Abstände zu den Fahrzeuggruppen eingehalten werden.