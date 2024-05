Leipzig - Gut einen Monat vor der Europa- und Kommunalwahl am 9. Juni öffnet am kommenden Mittwoch in Leipzig die Briefwahlstelle. Wegen des zu erwartenden hohen Aufkommens an Briefwahlanträgen sei dafür im Neuen Rathaus extra eine Messebau-Konstruktion eingebaut worden, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Alle wahlberechtigten Leipzigerinnen und Leipziger, die am 9. Juni kein Wahllokal aufsuchen, können in der Briefwahlstelle oder postalisch vorab per Briefwahl ihre Stimmen abgeben. Für die Briefwahl ist ein Personalausweis oder ein Reisepass nötig.