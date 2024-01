Brian Behrendt zählt zu den erfahrenen Spielern bei Zweitligist Eintracht Braunschweig. Doch zuletzt kam der 32-Jährige kaum noch zum Einsatz. Jetzt wechselt er in die 3. Liga zum Halleschen FC.

Braunschweig - Nach drei Jahren verlässt Brian Behrendt den abstiegsgefährdeten Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig und wechselt zum Halleschen FC in die 3. Liga. „Nach einer sachlichen Bewertung seiner sportlichen Situation kamen wir gemeinsam mit Brian zu dem Schluss, dass es in der anstehenden Rückrunde einer Veränderung bedarf“, sagte Eintracht-Sportdirektor Benjamin Kessel laut einer Mitteilung vom Montag.

Behrendt war im Januar 2021 vom damaligen Bundesligisten Arminia Bielefeld nach Braunschweig gewechselt. Am Ende der Saison stieg er mit der Eintracht aus der 2. Liga ab. Ein Jahr später kehrte er mit den Niedersachsen in die Liga wieder zurück. Insgesamt spielte der 32-Jährige 76 Mal für die Braunschweiger. Der Hallesche FC steht in der 3. Liga als Tabellen-17. auf einem Abstiegsplatz.