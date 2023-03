Gera - Ein Lastwagen hat auf der Autobahn 4 bei Gera Feuer gefangen und zu Verkehrsbehinderungen geführt. Der Fahrer habe während der Fahrt am Morgen einen lauten Knall vernommen und daraufhin den Lastwagen in einem Baustellenbereich der Autobahn abgestellt, teilte die Polizei am Freitag mit. Beim Aussteigen habe der Mann Feuer unter dem Fahrerhaus bemerkt.

Die Flammen griffen schließlich auf das ganze Fahrzeug über. Niemand sei verletzt worden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 90.000 Euro. Für Lösch- und Bergungsarbeiten wurde die Autobahn Richtung Dresden gesperrt. Ab etwa 16.00 Uhr sollen Autofahrer nach Polizeiangaben wieder freie Fahrt haben.