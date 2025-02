Haren - Beim Versuch seinen brennenden Laster zu löschen, ist ein Mann in Haren im Landkreis Emsland lebensgefährlich verletzt worden. Das in einem Industriegebiet abgestellte Fahrzeug sei am Morgen aus unbekannten Gründen in Brand geraten, sagte eine Polizeisprecherin. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Feuerwehr löschte schließlich das Feuer.