Brennender Computer in Kunsthochschule Dresden

Ein Computer war im Archiv der Dresdner Kunsthochschule in Brand geraten. (Archivbild)

Dresden - Im Archiv der Dresdner Hochschule für Bildende Künste löste am Vormittag ein Brandmelder Alarm aus. Die Feuerwehr fand dort ein verqualmtes Büro. Ein brennender Computer war die Ursache, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen und lüfteten das Gebäude. Personen brachten sich schon bei der Alarmierung selbst in Sicherheit. Der schnelle Feuerwehreinsatz verhinderte die Ausbreitung des Feuers und damit auch Schaden am Archivgut.