Frankfurt (Oder) - Mehrere Einsätze wegen brennender Papiercontainer haben Polizei und Feuerwehr in Frankfurt (Oder) am Mittwochmorgen auf Trab gehalten - nun ermittelt die Kripo. Zu drei Einsätzen an verschiedenen Orten seien die Einsatzkräfte innerhalb einer halben Stunde ausgerückt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Gegen drei Uhr wurden die Einsatzkräfte zunächst in die Johann-Eichorn-Straße alarmiert. Etwa 20 Minuten später brannten Tonnen im Kommunardenweg und gegen halb vier alarmierten Zeugen die Einsatzkräfte wegen brennender Container am Aurorahügel. Es gebe Zeugenhinweise auf mögliche Tatverdächtige, gefasst werden konnten diese jedoch zunächst nicht, sagte der Sprecher. Die weiteren Ermittlungen zu den Tätern führt die Kriminalpolizei.