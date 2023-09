Göttingen - Am Rande einer Demonstration der sogenannten Querdenker-Bewegung in Göttingen wurden am Samstag mehrere Müllcontainer angezündet. Die Polizei geht davon aus, dass die Feuer von Gegendemonstranten gelegt wurden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Feuerwehr konnte die Brände schnell löschen. Der Aufzug durch die Innenstadt wurde jedoch abgebrochen und die rund 280 Teilnehmer der „Querdenker-Szene“ mussten zum Startort am Bahnhof zurückkehren.

Die Polizei in Göttingen hatte sich lange auf die Demonstration vorbereitet. Hunderte Einsatzkräfte waren vor Ort, weil man mit Störaktionen und Blockaden der Gegenseite rechnete. Am Samstag zählte die Polizei rund 1500 Gegendemonstranten.