In zwei Gewerbegebieten in Berlin bricht in der Nacht Feuer aus. Dabei wird eine große Zahl an Lkws beschädigt.

In Berlin kommt es in zwei Gewerbegebieten zu Bränden. (Symbolbild)

Berlin - In zwei Gewerbegebieten in den Berliner Bezirken Marzahn-Hellersdorf und Lichtenberg haben in der Nacht insgesamt 16 Fahrzeuge Feuer gefangen. Dabei seien neun Lkws am Pyramidenring (Marzahn-Hellersdorf) und sieben Lkws in der Gehrenseestraße (Alt-Hohenschönhausen) in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Beide Brände seien mittlerweile gelöscht.

Ob die beiden Brände in einem Zusammenhang stehen, sei bislang unbekannt. Zur Brandursache werde nun ermittelt, hieß es weiter. Bei den Feuern sei niemand verletzt worden.