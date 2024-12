An zwei Orten brennen mitten in der Nacht mehrere Lastkraftwagen. Waren die Taten politisch motiviert?

Berlin - Nach zwei Großbränden in Berliner Gewerbegebieten geht die Polizei von Brandstiftung aus. Auch eine politische Motivation könne nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Sprecher der Polizei der Deutschen Presse-Agentur.

In der Nacht hatten nach Polizeiangaben in den Berliner Bezirken Marzahn-Hellersdorf und Lichtenberg insgesamt 16 Lastwagen Feuer gefangen. Dabei seien neun Lkw am Pyramidenring (Marzahn-Hellersdorf) und sieben Lkw in der Gehrenseestraße (Alt-Hohenschönhausen) in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Beide Orte liegen nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Die Brände seien mittlerweile gelöscht. Welche Firmen von den Feuern betroffen waren, sagte der Sprecher nicht.

Die Vorfälle erinnern an einen Brand im Dezember 2023 auf dem Gelände eines Betonherstellers in Berlin-Kreuzberg. Dort waren mehrere Zementsilos, fünf Fahrzeuge und das Hauptgebäude in Flammen aufgegangen. Unbekannte bekannten sich auf der Internet-Plattform indymedia dazu, das Feuer gelegt zu haben. Als Grund nannten sie unter anderem, dass das Unternehmen ist am Ausbau der Berliner Stadtautobahn A100 beteiligt sei.

Wasserversorgung stellt die Feuerwehr vor Herausforderung

Im aktuellen Fall ist noch vieles unklar. Es sei unbekannt, ob die beiden Brände in einem Zusammenhang stehen, hieß es. Zur Brandursache werde ermittelt. Es sei niemand verletzt worden.

Nach Feuerwehrangaben stellten in der vergangenen Nacht „mehrere räumlich getrennte Brandherde auf beiden Einsatzstellen“ eine Herausforderung dar. Auch die Versorgung mit Löschwasser sei begrenzt gewesen. In Marzahn sei die Wasserversorgung über eine lange Wegstrecke mit Schläuchen eingeleitet worden. In Alt-Hohenschönhausen seien zwei Tanklöschfahrzeuge hin und her gependelt.

An beiden Bränden sei die Feuerwehr mit jeweils 50 Kräften für mehr als zwei Stunden im Einsatz gewesen, hieß es in der Mitteilung der Feuerwehr.