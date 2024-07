Zwei brennende Autos beschäftigten die Feuerwehr in Berlin am Morgen. Ein Brandkommissariat ermittelt.

Brennende Autos in Mitte - Verdacht auf Brandstiftung

Brände in Berlin

Die Feuerwehr rückte am Morgen zu zwei brennenden Autos in Mitte aus. Die Polizei vermutet Brandstiftung (Symbolbild).

Berlin - Zwei Autos haben im Ortsteil Gesundbrunnen in Berlin-Mitte gebrannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung, wie sie mitteilte. Demnach rief ein Anwohner am Morgen die Feuerwehr zu einem Hinterhof in der Schönwalder Straße, nachdem er erst eine Alarmanlage hört und dann ein brennendes Auto bemerkt hatte.

Das Feuer griff auf ein daneben geparktes Auto über. Ein weiteres Auto wurde ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr löschte die Brände. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.