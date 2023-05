Bremerhaven - Bei zwei Verkehrsunfällen auf der A27 und im Bremerhavener Stadtgebiet sind insgesamt drei Menschen verletzt worden - einer davon schwer. Am Dienstagabend habe sich ein Auto auf der Bundesautobahn 27 während eines Überholvorgangs mehrfach überschlagen, teilte die Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch mit. Das Auto sei im Bereich des Rastplatzes Harmonie in Fahrtrichtung Bremerhaven auf seinen Rädern zum Stehen gekommen. Der Rettungsdienst habe den schwerverletzten Beifahrer aus dem Wagen befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Feuerwehr befand sich der Autofahrer nicht in der Nähe des Autos und musste gesucht werden. Nach einer halben Stunde sei der Mann mit einem Polizeihubschrauber gefunden worden. Die Rettungskräfte versorgten den Mann.

Kurz nach dem Vorfall auf der A27 wurde ein weiterer Verkehrsunfall auf der Columbusstraße Höhe Van-Ronzelen-Straße in Bremerhaven gemeldet. Ein Autofahrer habe aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über sein Auto verloren, teilte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Mittwoch mit. Demnach stieß das Auto des Fahrers gegen einen neben ihm fahrenden Wagen. Die Feuerwehr habe den Mann aus seinem Auto befreit. Drei weitere Betroffene blieben nach Anhaben der Feuerwehr unverletzt. Laut Polizei wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht, es besteht keine Lebensgefahr. Die Ursachen der beiden Unfälle werden demnach noch ermittelt.