Bremen - Für mehr Verkehrssicherheit braucht es nach Ansicht von Bremens Verkehrssenatorin Özlem Ünsal (SPD) mehr Möglichkeiten für Tempo 30. Dafür wolle sich die Politikern bei der Verkehrsministerkonferenz, die am Mittwoch und Donnerstag in Köln stattfindet, einsetzen, hieß es in einer Pressemitteilung. Es brauche noch mehr Sicherheit im Verkehr, zum Schutz aller beteiligten Verkehrsteilnehmenden.

Die bereits geplante Ausweitung von Tempo 30 als Lückenschluss würden Bremen und die weiteren Bundesländer begrüßen. Die angedachte Änderung der Straßenverkehrsordnung sieht vor, dass auch dann die Geschwindigkeitsbegrenzung angeordnet werden kann, wenn zwischen zwei Tempo-30-Zonen 500 Meter liegen. Bisher konnte die Geschwindigkeitsbegrenzung als Überbrückung nur genutzt werden, wenn der Abstand bei höchstens 300 Metern lag.

„Damit reduziert sich auch für Autofahrerinnen und Autofahrer der irritierende Wechsel der erlaubten Höchstgeschwindigkeit in kurzer Abfolge“, teilte das Bremer Verkehrsressort mit. Auch den geplanten größeren Spielraum zur Anordnung von Tempo 30 an Spielplätzen, Fußgängerüberwegen oder Schulwegen begrüße Bremen.