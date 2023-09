Mustafa Güngör, Vorsitzender der SPD-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft, spricht auf einem Landesparteitag.

Bremen - Die Bremer SPD-Fraktion wirbt für eine Internationale Bauausstellung (IBA) in Bremen und Bremerhaven. Ein solches Format solle alten Quartieren zu neuem Glanz verhelfen, teilte die Fraktion am Donnerstag nach ihrer Klausurtagung in Wilhelmshaven mit. Die IBA soll die Entwicklung alter Arbeiterstadtteile zu modernen Quartieren fördern.

Industrie und Häfen prägten traditionell viele Stadtteile in Bremen, der Strukturwandel mache sich dort besonders bemerkbar. „Die Transformation stellt uns vor enorme Herausforderungen“, erklärte SPD-Fraktionschef Mustafa Güngör. „Aber unsere beiden Städte haben eine lange Tradition, auch vor tiefgreifenden Veränderungen nicht zurückzuschrecken, sondern - im Gegenteil - den Wandel mutig anzugehen.“ Bei einer IBA handelt es sich nicht um eine reine Ausstellung, sondern um einen jahrelangen, künstlerisch und wissenschaftlich begleiteten Entwicklungsprozess. Bei Projekten dieser Art wurden in der Vergangenheit in Deutschland schon mehrfach neue bauliche und gestalterische Konzepte entwickelt und umgesetzt.

Die SPD-Fraktion will darüber hinaus die Realisierung des Energy Ports in Bremerhaven beschleunigen, Start-ups im Land stärker fördern, den digitalen Bürgerservice ausbauen und eine Offensive für Kita-Fachkräfte starten.