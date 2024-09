Die Grünen wollen mit neuen Gesichtern aus der Krise finden. In Bremen findet der Schritt Zustimmung.

Bremen - Die Grünen-Spitze in Bremen hält den Rücktritt der beiden Grünen-Bundesvorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour für die richtige Entscheidung. „Mit dem Entschluss des Bundesvorstands ist der Schritt für die personelle Veränderung eingeleitet, das sehen wir als große Chance“, teilte Franziska Tell, Landesvorstandssprecherin der Grünen in Bremen, mit. „Damit einhergehen muss auch eine Veränderung im politischen Handeln.“

Der Rücktritt des Parteivorstands nach den Misserfolgen der Partei bei mehreren Wahlen verdiene Respekt. „Als Grüne wollen wir gestalten, und müssen personell und durch politische Entscheidungen zeigen, dass wir das auch können“, betonte auch Marek Helsner, Landesvorstandssprecher der Grünen Bremen. Notwendig seien nun Investitionen in Klima- und Umweltschutz, in Infrastruktur und Bildung. Außerdem müsse Arbeit gerecht entlohnt werden.